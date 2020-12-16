"Зізу був найкращим гравцем, з яким мені доводилось грати. А тепер він ще й став тренером і виграв три Ліги чемпіонів поспіль.

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Я часто запитую себе: "Хто кращий – Зідан-гравець чи Зідан-тренер?" Але, знаєте, я не можу і досі відповісти", – цитує Роналдо AS.

Зауважимо, дві легенди світового футболу перетинались у мадридському Реалі, де разом провели понад 5 зіркових років, граючи пліч-о-пліч.

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