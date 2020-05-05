Зидан хочет переманить в Реал самого дорогого защитника Баварии

Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан мечтает о подписании дорогого земляка.

Зидан хочет пригласить в свою команду Лукаса Эрнандеса. Французский коуч уже связывался с защитником, чтобы сообщить ему о своем интересе, уверяет издание Le10Sport.

Реал пытался приобрести Лукаса, когда тот еще играл за Атлетико, однако футболист выбрал Баварию. В прошлом году Эрнандес побил трансферный рекорд "ротэн", перейдя за 80 миллионов евро.

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За первый сезон в Мюнхене француз не стал важным элементом команды, ведь много пропустил из-за травмы и сыграл всего 11 матчей Бундеслиги. Впрочем, Бавария не намерена отпускать Лукаса.

Год в лазарете отразился на стоимости Лукаса – Transfermarkt оценивает его лишь в 56 миллионов евро. Несмотря на все, он остается самым дорогим защитником Баварии.

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