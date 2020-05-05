Зідан хоче переманити в Реал найдорожчого захисника Баварії

Наставник мадридського Реала Зінедін Зідан марить підписанням коштовного земляка.

Зідан прагне запросити у свою команду Лукаса Ернандеса. Французький коуч вже зв'язувався з захисником, щоб повідомити йому про свій інтерес, запевняє видання Le10Sport.

Реал намагався придбати Лукаса, коли той ще грав за Атлетіко, однак футболіст обрав Баварію. Минулого року Ернандес побив трансферний рекорд "ротен", перейшовши за 80 мільйонів євро.

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За перший сезон у Мюнхені француз не став важливим елементом команди, адже багато пропустив через травму та зіграв лише 11 матчів Бундесліги. Втім, Баварія не має наміру відпускати Лукаса.

Рік у лазареті відбився на вартості Лукаса – Transfermarkt оцінює його лише в 56 мільйонів євро. Попри все, він залишається найдорожчим захисником Баварії.

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