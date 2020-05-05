toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Зідан хоче переманити в Реал найдорожчого захисника Баварії

5 травня 14:22 1159 Читать на русском
Зідан хоче переманити в Реал найдорожчого захисника Баварії
Зінедін Зідан

Наставник мадридського Реала Зінедін Зідан марить підписанням коштовного земляка.

Зідан прагне запросити у свою команду Лукаса Ернандеса. Французький коуч вже зв'язувався з захисником, щоб повідомити йому про свій інтерес, запевняє видання Le10Sport.

Реал намагався придбати Лукаса, коли той ще грав за Атлетіко, однак футболіст обрав Баварію. Минулого року Ернандес побив трансферний рекорд "ротен", перейшовши за 80 мільйонів євро.

Сексапільна дружина найдорожчого гравця в історії Баварії та Бундесліги – він бив її, а вона народила йому сина

За перший сезон у Мюнхені француз не став важливим елементом команди, адже багато пропустив через травму та зіграв лише 11 матчів Бундесліги. Втім, Баварія не має наміру відпускати Лукаса.

Рік у лазареті відбився на вартості Лукаса – Transfermarkt оцінює його лише в 56 мільйонів євро. Попри все, він залишається найдорожчим захисником Баварії.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
9 травня
3528
Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Реал Мадрид Трансфери Баварії Трансфери Чемпіонату Німеччини Зінедін Зідан Зінедін Зідан Лукас Ернандес Лукас Ернандес
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
44
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук