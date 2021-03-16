"Так, це може бути. Ми добре знаємо Кріштіану, його особистість та досягнення тут. Втім, зараз він гравець Ювентуса, це потрібно поважати.

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Давайте просто подивимось, що трапиться в майбутньому. Для мене було щастям тренувати його у своїй команді, це дуже вражаючий гравець. Проте зараз він допомагає Ювентусу", – цитує Зідана Football Italia.

Нагадаємо, Роналду виступав за Реал з 2009-го по 2018 роки, вигравши 4 Ліги чемпіонів та 2 чемпіонати Іспанії. Ювентус заплатив за португальця 117 млн євро.

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