"Я хочу продолжать тренерскую деятельность. У меня все еще есть это пламя. Футбол – моя страсть.

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О чем я мечтаю? Ни о чем. У меня было много грез, я многого достиг. Могу назвать себя реализованным и счастливым человеком. У меня отличная семья – это самое главное", – сказал Зидан в эфире TeleFoot.

Заметим, что уже год Зидан без работы. В последнее время его сватали в ПСЖ и продолжают распространяться слухи о сборной Франции. Однако журналист, бравший интервью, почему-то решил не поднимать эти темы во время разговора с бывшим наставником Реала.

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