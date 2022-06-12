Розовые мечты ПСЖ о приглашении Зинедина Зидана придется отложить на другое время.

Судьба Маурисио Почеттино решена – сезон 2022/23 ПСЖ начнет с другим тренером. Но это будет не Зинедин Зидан – 49-летний экс-наставник Реала отказался работать в столице Франции, отклонив щедрое предложение. Об этом сообщил журналист Ромен Молина в Twitter.

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Руководство парижан все еще надеется, что Зидана удастся уговорить, однако новый спортивный директор Луис Кампос уже работает над альтернативным вариантом. Это Кристоф Гальтье из Ниццы, работавший с Кампосом в чемпионском Лилле.

Чемпион Франции хотел бы пригласить Хави или Хосепа Гвардиолу, но эти варианты пока нереальны из-за занятости обоих тренеров.

Напомним, творческая пауза Зидана длится уже год. После ухода из Реала год назад французская легенда так и не трудоустроился в другом клубе или сборной.