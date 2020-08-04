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Зидан – лучший тренер мира по версии L'Équipe

21:31 - Читати українською
Зидан – лучший тренер мира по версии L'Équipe
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фото AFP

Главный тренер мадридского Реала поразил своих соотечественников.

Французское издание L'Équipe поместило тренера Реала Зинедина Зидана на вершину рейтинга лучших наставников мира на сегодняшний день.

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В голосовании 48-летний специалист обошел своих звездных коллег из АПЛ – наставника Ливерпуля Юргена Клоппа и руководителя Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу.

Напомним, подопечным Зизу удалось на финише Ла Лиги обойти Барселону в турнирной таблице и привезти золотые медали турнира в Мадрид.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зинедин Зидан Франция Хосеп Хосеп Гвардиола Юрген Юрген Клопп
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