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"Зидан – член моей семьи", – Бензема рассказал об отношениях с наставником Реала

18 мая 00:40 101 Читати українською
"Зидан – член моей семьи", – Бензема рассказал об отношениях с наставником Реала
Зидан и Бензема / Соцсети

Нападающий Реала Карим Бензема рассказал, что его отношения с наставником "сливочных" Зинедином Зиданом выходят за пределы рабочих.

"У меня особые отношения с Зиданом. Доволен тем, что он говорит обо мне. Наши отношения начались очень давно. Это больше, чем просто дружба. Он – член моей семьи.

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Дело не в том, что Зинедин не критикует меня. Для меня он как старший брат. Он очень мне помог", – передает слова Карима Бензема Marca со ссылкой на эфир телеканала TF1.

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К слову, в текущем сезоне в активе Бензема 52 матча за Реал во всех турнирах, где нападающий забил 30 голов и отдал 11 результативных передач.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Карим Бензема Карим Бензема
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