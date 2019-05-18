"Зідан – член моєї сім'ї", – Бензема розповів про стосунки з наставником Реала

Нападник Реала Карім Бензема розповів, що його стосунки з наставником "вершкових" Зінедіном Зіданом виходять за межі робочих.

"У мене особливі стосунки з Зіданом. Задоволений тим, що він каже про мене. Наші стосунки почалися дуже давно. Це більше, ніж просто дружба. Він – член моєї сім'ї.

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Справа не в тому, що Зінедін не критикує мене. Для мене він як старший брат. Він дуже мені допоміг", – передає слова Каріма Бензема Marca з посиланням на ефір телеканалу TF1.

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До слова, у поточному сезоні в активі Бензема 52 матчі за Реал в усіх турнірах, де нападник забив 30 голів та віддав 11 результативних передач.