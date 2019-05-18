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"Зідан – член моєї сім'ї", – Бензема розповів про стосунки з наставником Реала

18 травня 00:40 353 Читать на русском
"Зідан – член моєї сім'ї", – Бензема розповів про стосунки з наставником Реала
Зідан та Бензема / Соцмережі

Нападник Реала Карім Бензема розповів, що його стосунки з наставником "вершкових" Зінедіном Зіданом виходять за межі робочих.

"У мене особливі стосунки з Зіданом. Задоволений тим, що він каже про мене. Наші стосунки почалися дуже давно. Це більше, ніж просто дружба. Він – член моєї сім'ї.

Зідан: Для мене Бензема – найкращий центрфорвард у світі

Справа не в тому, що Зінедін не критикує мене. Для мене він як старший брат. Він дуже мені допоміг", – передає слова Каріма Бензема Marca з посиланням на ефір телеканалу TF1.

Бензема не боїться приходу в Реал форвардів-конкурентів

До слова, у поточному сезоні в активі Бензема 52 матчі за Реал в усіх турнірах, де нападник забив 30 голів та віддав 11 результативних передач.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Карім Бензема Карім Бензема
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