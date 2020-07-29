Журналист резко опроверг информацию об обнаруженном коронавирусе у работника Динамо

"Не нагнетайте обстановку. Коронавирус у сотрудника не подтвержден, в контакте с командой и тренером он ни был, в изоляции уже больше недели. Просьба к коллегам – не опускайтесь на уровень дна", – поделился Шахов-младший в своем Facebook.

Презентация Луческу в Динамо под угрозой срыва – неожиданные обстоятельства

Напомним, сегодня появилась информация, что один из сотрудников "Динамо-ТВ" заболел коронавирусом, из-за чего презентация Луческу в статусе главного тренера киевлян оказалась под угрозой срыва.

Добавим, что назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо вызвало неоднозначные эмоции у футбольной Украины, а сам специалист из-за этого даже хотел покинуть клуб. Официальная презентация опытного румына в Динамо запланирована на 30 июля.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу