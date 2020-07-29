Презентация Луческу в Динамо под угрозой срыва – неожиданные обстоятельства

Официальная презентация Мирчи Луческу в статусе главного тренера Динамо может не состояться в запланированную дату.

Динамо планировало представить Луческу в статусе главного тренера команды, однако у одного из работников "Динамо-ТВ" обнаружили коронавирус, сообщает meta-ratings.

Вукоевич согласовал контракт с Динамо, – СМИ

Отмечается, что все сотрудники "Динамо-ТВ" отправлены на карантин, поэтому общение Луческу с представителями СМИ в прямом эфире кажется невозможным как по медицинским, так и по техническим причинам. В то же время, от самой презентации румынского специалиста в киевском клубе пока не отказываются.

Напомним, что назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо вызвало неоднозначные эмоции в футбольной Украины, а сам специалист из-за этого даже хотел покинуть клуб. Официальная презентация опытного румына в Динамо запланирована на 30 июля.

"Мог бы не работать 2000 лет": зарплата Луческу в Динамо – новые цифры в инсайдах румынских СМИ