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Презентация Луческу в Динамо под угрозой срыва – неожиданные обстоятельства

18:44 - Читати українською
Презентация Луческу в Динамо под угрозой срыва – неожиданные обстоятельства
Мирча Луческу / фото из открытых источников

Официальная презентация Мирчи Луческу в статусе главного тренера Динамо может не состояться в запланированную дату.

Динамо планировало представить Луческу в статусе главного тренера команды, однако у одного из работников "Динамо-ТВ" обнаружили коронавирус, сообщает meta-ratings.

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Отмечается, что все сотрудники "Динамо-ТВ" отправлены на карантин, поэтому общение Луческу с представителями СМИ в прямом эфире кажется невозможным как по медицинским, так и по техническим причинам. В то же время, от самой презентации румынского специалиста в киевском клубе пока не отказываются.

Напомним, что назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо вызвало неоднозначные эмоции в футбольной Украины, а сам специалист из-за этого даже хотел покинуть клуб. Официальная презентация опытного румына в Динамо запланирована на 30 июля.

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Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу
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