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Журналіст різко спростував інформацію про виявлений коронавірус в працівника Динамо

21:21 - Читать на русском
Журналіст різко спростував інформацію про виявлений коронавірус в працівника Динамо
Гравці Динамо / ФК Динамо Київ

Журналіст Андрій Шахов-молодший заперечив чутки про виявлений коронавірус в працівника "Динамо-ТБ".

"Не нагнітайте обстановку. Коронавірус у співробітника не підтверджений, у контакті з командою та тренером він не був, на ізоляції вже більше тижня. Прохання до колег – не опускайтеся на рівень дна", – поділився Шахов-молодший у своєму Facebook.

Презентація Луческу в Динамо під загрозою зриву – несподівані обставини

Нагадаємо, сьогодні з'явилась інформація, що один з працівників "Динамо-ТБ" захворів на коронавірус, через що презентація Луческу в статусі головного тренера киян опинилась під загрозою зриву.

Додамо, що призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо викликало неоднозначні емоції у футбольної України, а сам фахівець через це навіть хотів покинути клуб. Офіційна презентація досвідченого румуна в Динамо запланована на 30 липня.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу

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Теги
Динамо Динамо коронавірус Мірча Мірча Луческу
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