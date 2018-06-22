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Жоржиньо согласовал контракт с Манчестер Сити

21 июня 09:26 132 Читати українською
Жоржиньо согласовал контракт с Манчестер Сити
Жоржиньо / ESPN

Хавбек итальянского Наполи Жоржиньо находится в шаге от перехода в английский Манчестер Сити и уже согласовал детали личного контракта с "горожанами".

26-летний полузащитник уже вскоре станет игроком Манчестер Сити, сообщает The Guardian.

По информации издания, клубы уже согласовали трансфер Жоржиньо за 49 млн евро. Сейчас продолжаются переговоры о размере бонусов, которые получит Наполи за выступления игрока. Они могут составить еще 6 млн евро, а частью выплат "горожан" станет доход от спарринга между командами в летнее межсезонье.

Сам Жоржиньо уже согласовал с Манчестер Сити 5-летний контракт. В сезоне 2017/18 хавбек провел 33 матча в Серии А, в которых забил 2 мяча и сделал 4 ассиста.

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