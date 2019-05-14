Жоау Мариу может перейти в Эвертон

Полузащитник Интера Жоау Мариу может летом стать игроком Эвертона.

Эвертон заинтересован в приобретении полузащитника Интера Жоау Мариу, сообщает Daily Mail.

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"Ирискам" придется побороться за игрока сборной Португалии с Порту и Монако, которые также хотят подписать игрока.

Мариу уже имеет опыт выступлений в АПЛ в составе лондонского Вест Хэма, где он играл на правах аренды во второй части сезон 2017/18.

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