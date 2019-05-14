Ляказетт: Мне льстит интерес Барселоны

Форвард Арсенала Александр Ляказетт прокомментировал слухи о его возможном переходе в Барселону.

Александр Ляказетт в интервью Telefoot заявил, что ему приятно слухи об интересе со стороны Барселоны.

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"Мне льстит", – коротко заявил француз.

Сейчас Арсенал готовится к финалу Лиги Европы против Челси, который состоится 29 мая в Баку. Это единственный шанс "канониров" попасть в Лигу чемпионов, ведь они заняли 5 место в турнирной таблице АПЛ.

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