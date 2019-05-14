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Жоау Маріу може перейти в Евертон

14 травня 12:26 321 Читать на русском
Жоау Маріу може перейти в Евертон
Жоау Маріу / соцмережі

Півзахисник Інтера Жоау Маріу може влітку стати гравцем Евертона.

Евертон зацікавлений у придбанні півзахисника Інтера Жоау Маріу, повідомляє Daily Mail.

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"Ірискам" доведеться поборотись за гравця збірної Португалії з Порту та Монако, які також хочуть підписати футболіста.

Маріу вже має досвід виступів в АПЛ у складі лондонського Вест Хема, де він грав на правах оренди у другій частині сезон 2017/18.

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