В общем скучный первый тайм взорвался на 37-й минуте. Сантана сбил Крушинского в штрафной, и арбитр назначил пенальти в пользу Полесья. Кушниренко с "точки" забил бывшей команде.

Полесье разбило Ворсклу и поднялось на 2 место УПЛ – полтавчане получили пенальти и доигрывали в меньшинстве

После перерыва был равный обмен моментами, но снова забивало только Полесье. Макуана и Ариэльсон вдвоем разорвали оборону Ворсклы. Ранее конголезец сравнивал себя с Килианом Мбаппе, но в этот раз праздновал в стиле Джуда Беллингема. Под занавес встречи Хрипчук заработал прямую красную и "привез" штрафной, завершившийся добиванием Шастала – 0:3.