Загалом нудний перший тайм вибухнув на 37-й хвилині. Сантана збив Крушинського у карному майданчику, і арбітр призначив пенальті на користь Полісся. Кушніренко з "позначки" забив колишній команді.

Полісся розбило Ворсклу і піднялося на 2 місце УПЛ – полтавці отримали пенальті та догравали в меншості

По перерві був рівний обмін моментами, але знову забивало лише Полісся. Макуана та Аріельсон удвох розірвали оборону Ворскли. Раніше конголезець порівнював себе з Кіліаном Мбаппе, але цього разу святкував у стилі Джуда Беллінгема. Під завісу зустрічі Хрипчук заробив пряму червону і "привіз" штрафний, який завершився добиванням Шастала – 0:3.