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Молдова – Франция – 1:4 – видео голов и обзор матча

12:12 19 Читати українською
Молдова – Франция – 1:4 – видео голов и обзор матча
Молдова – Франция – видео голов и обзор матча / Фото The Daily Item

Франция не заметила Молдову (4:1) в рамках отбора к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Молдова – Франция.

 

Франция решила судьбу поединка еще до свистка на перерыв, забив три безответных мяча.

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После перерыва подопечные Дешама закрепили победу еще одним забитым мячом. Сборная Молдовы смогла порадовать своих болельщиков лишь голом престижа.

После 1-го тура отбора к Евро-2020 Франция делит лидерскую позицию в группе Н с Турцией и Исландией.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Евро-2020 Молдова - Франция Франция Франция Молдова Молдова Видеоновости
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