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Жиру объяснил, почему еще не выполнил обещание побриться налысо после победы на ЧМ-2018

17:53 84 Читати українською
Жиру объяснил, почему еще не выполнил обещание побриться налысо после победы на ЧМ-2018
Оливье Жиру / Фото: Getty Images

Форвард сборной Франции Оливье Жиру рассказал, когда выполнит обещание побрить голову.

"Я обязательно сдержу слово. Жена хочет, чтобы я побрился налысо после крещения нашего сына в это воскресенье. Уго Льорис рассказал, что тоже хочет побрить голову", – цитирует Жиру Get French Football News.

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Напомним, Оливье Жиру пообещал побриться налысо в случае победы сборной Франции на ЧМ-2018.

Сборная Франции в финальном матче Мундиаля победила Хорватию со счетом 4:2.

Франция – Хорватия: Жиру объяснил, почему ни разу не пробил по воротам

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Франция - Хорватия Уго Льорис Уго Льорис Оливье Жиру Оливье Жиру Франция Франция
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