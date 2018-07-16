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Франция – Хорватия: Жиру объяснил, почему ни разу не пробил по воротам

10:42 10 Читати українською
Франция – Хорватия: Жиру объяснил, почему ни разу не пробил по воротам
Оливье Жиру (с Кубком) / ФИФА

Форвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал, почему он не нанес ни одного удара по воротам Даниеля Субашича.

"Такое бывает. Нужно пожертвовать собой ради команды. Если нет шансов, то надо стараться создать их для партнёров. Мы 23 воина, которые готовы на всё ради победы. Франция может гордиться нами", – цитирует Жиру Russia Today.

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Франция победила Хорватию со счетом 4:2 в финале чемпионата мира-2018 и второй раз в истории завоевала трофей.

Дидье Дешам стал третьим победителем Мундиаля в качестве игрока и тренера.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Франция Франция ЧМ 2018 Оливье Жиру Оливье Жиру Хорватия Хорватия
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