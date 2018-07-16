Франция – Хорватия: Жиру объяснил, почему ни разу не пробил по воротам

Форвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал, почему он не нанес ни одного удара по воротам Даниеля Субашича.

"Такое бывает. Нужно пожертвовать собой ради команды. Если нет шансов, то надо стараться создать их для партнёров. Мы 23 воина, которые готовы на всё ради победы. Франция может гордиться нами", – цитирует Жиру Russia Today.

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