ЧМ-2018: Франция стала первым чемпионом мира, центрфорвард которого нанес ни одного удара в створ ворот

Сборная Франции стала чемпионом мира-2018. В финале турнира команда Дешама со счетом 4:2 одолела Хорватию и установила уникальное достижение.

Франция во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. В решающем поединке за Кубок мира французы обыграли Хорватию.

Франция – Хорватия – 4:2 – видео голов и обзор матча

Интересно, что Франция стала сильнейшей командой мира, установив уникальное достижение. Это первый случай в истории чемпионата мира, когда основной центральный нападающий команды-победителя турнира ни разу не пробил в створ ворот соперников, сообщает Mister Chip.

Автором такого "достижения" стал Оливье Жиру, не сумевший нанести ни одного удара в створ ворот за сыгранные 546 минут (это больше 9 часов).

Франция победила Хорватию и стала чемпионом мира-2018