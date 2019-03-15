Жиру: Это был мой лучший день в Челси

Герой матча с Динамо, форвард Челси Оливье Жиру, отметил важность хет-трика в ворота киевлян и хотел бы сыграть в финале Лиги Европы с Арсеналом.

"Я помню мои предыдущие хет-трики, и этот тоже очень важен. Я забивал хет-трик за Арсенал в ворота Олимпиакоса. А сегодня, очевидно, мой лучший день в Челси.

Сегодня я имел возможность завершать хорошую работу моих партнеров по команде и делал это с большим удовольствием. Мы были правильно настроены, хорошо начали, забили быстрый гол, после чего Динамо уже трудно было повернуть ситуацию в свою пользу.

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Да, я меньше играю в Премьер-лиге, но так решает тренер. Я играю в Лиге Европы и мы стремимся выиграть ее. А чемпионат Англии – это другой турнир. Состояние Игуаина? Надеюсь, что с ним вскоре все будет хорошо.

32 года? Я все еще чувствую себя молодым, нахожусь в хорошей физической форме, и у меня хватает мотивации продолжать играть на высоком уровне. Даже после победы на чемпионате мира прошлого года я все равно хочу дальше получать удовольствие от футбола.

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Сарри сказал, что хотел бы сыграть в финале против Наполи? Я бы хотел сыграть с Арсеналом (улыбнулся).

Это хорошо, что четыре английские команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Они заслуживают этого. Надеюсь, что кто-то из них сможет выиграть ее. В Англии клубы играют, пожалуй, больше всего матчей за сезон, по сравнению с другими чемпионатами. АПЛ очень сложная лига, требует много физических сил", – сказал Жиру журналистам в микст-зоне после матча с Динамо.

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