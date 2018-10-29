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Жирона – Райо Вальекано – 2:1 – видео голов и обзор матча

27 октября 18:20 15 Читати українською
Жирона – Райо Вальекано – 2:1 – видео голов и обзор матча
Жирона – Райо Вальекано – 2:1 / ФК Жирона

В матче 10 тура Ла Лиги Жирона дома победила Райо Вальекано. Смотрите видео голов и обзор матча.

Жирона в матче 10 тура Ла Лиги дома принимала Райо Вальекано. В первом тайме благодаря дублю Порту "красно-белые" обеспечили себе комфортное преимущество в 2 мяча.

Жирона минимально победила Райо Вальекано: 10 тур Ла Лиги, матчи субботы

Мадридская команда смогла ответить лишь точным ударом Гальвеса, а в конце матча в составе Жироны был удален Антони Лосано.

Жирона после 10 туров 13 очков и идет на 9 строчке в турнирной таблице, Райо на 19 позиции с 6 очками.

Чемпионат Испании 2018/19, 10 тур

Жирона – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Порту, 34, (пен), 45 – Гальвес, 61

Удаление: Лосано, 88

Испания10 турМонтиливи (Жирона)

Жирона - Райо Вальекано: Суббота 27 октября 2018

Жирона
Матч окончен
2 : 1
Райо Вальекано
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