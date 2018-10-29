Атлетико победил Реал Сосьедад и возглавил турнирную таблицу: 10 тур Ла Лиги, матчи субботы

В матче 10 тура Ла Лиги Жирона в меньшинстве одолела Райо Вальекано, Атлетик и Валенсия разошлись ничьей, Леганес проиграл Леванте, Сельта благодаря хет-трика Аспаса разгромила Эйбар, а мадридский Атлетико уверенно одолел Реал Сосьедад.

Жирона начала первый тайм более живо в атаке и сумела дважды поразить ворота Альберто Гарсии. Сначала Порту реализовал пенальти за фол Гальвеса, а под занавес тайма оформил дубль с передачи Борхи Гарсии. После перерыва Райо Вальекано выровнял игру и даже сократил отставание благодаря голу Гальвеса, однако добиться большего гости не сумели. Жирона удержала победу, несмотря даже на то, что заканчивала игру в меньшинстве, Лосано получил прямую красную за грубый фол.

Атлетик и Валенсия так и не смогли определить сильнейшего. Борьбы в этой встрече было гораздо больше, чем самого футбола, а потому нули на табло справедливо результатом для обеих команд.

Атлетик – Валенсия – 0:0 – видеообзор матча

Леванте на своем поле принимал Леганес, в стартовом составе которого снова не нашлось места нашем Андрею Лунину. За это гости были жестоко наказаны на 14-й минуте, когда проход и передачу Кампаньи мощным ударом метров с 13-ти завершил Рохер – 1:0. На 90+1-й же Рочина забил второй гол, установив окончательный счёт.

Сельта не стала долго тянуть с Эйбаром, открыв счет уже на 5-й минуте матча, когда Аспас красиво пробил с линии штрафной под самую перекладину – 1:0. На 36-й Яго удвоил преимущество Сельты, заметив выход вратаря и перекинув его метров с 30-ти. На старте второго тайма Браис Мендес выстрелом из-за пределов штрафной в девятку установил разгромный счет, а на 82-й Аспас оформил хет-трик, обворовав последнего защитника, обыграв вратаря и забил в пустые – 4:0.

Атлетико проводил очень непростой поединок против Реала Сосьедад. Подопечные Симеоне начали довольно активно, но смогли отличиться лишь перед самым перерывом и не без доли везения: на 45-й минуте защитник Навас выбил прострел Корреа прямо на ногу Диего Година, который тут же расстрелял его ворота. Во втором тайме игра мадридцев стала получше, что вылилось во второй взятие ворот Сосьедада: на 63-й минуте Фелипе Луис развернулся в штрафной и нанёс красивый удар в дальний верхний угол – 2:0. Этот гол оказался последним в матче.

ПСЖ заинтересован в приобретении Облака – парижане готовы побить трансферный рекорд среди голкиперов

После этой победы Атлетико возглавил турнирную таблицу, имея активе теперь уже 19 очков. Леванте набрал 16 очков и поднялся на 7 место, Сельта имеет 13 очков и идёт девятой, а Жирона с таким же количеством находится прямо за ней. Реал Сосьедад с 12 очками опустился на 12 позицию, Валенсия набрала 11 очков и находится на 14-й, но Эйбар дышит ей в спину. Атлетик с 10 пунктами расположился на 16-й строчке, а Леганес и Райо Вальекано продолжают находиться в зоне вылета.

Чемпионат Испании 2018/19, 10 тур

Жирона – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Порту, 34, (пен), 45 – Гальвес, 61

Удалени: Лосано, 88

Атлетик – Валенсия – 0:0

Леванте – Леганес – 2:0

Голы: Рохер, 14, Рочина, 90+1

Сельта – Ейбар – 4:0

Голы: Аспас, 5, 36, 82, Мендес, 56

Атлетико – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Годин, 45, Фелипе Луис, 60