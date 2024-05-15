Конкуренция между Андреем Луниным и Тибо Куртуа может принести Реалу хорошую финансовую выгоду.

Манчестер Юнайтед был готов заплатить 50 млн евро за любого из двойки голкиперов Реала, утверждает DefensaCentral. Мадрид ответил отказом.

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Руководство "сливочных" абсолютно довольно своим нынешним набором вратарей. Куртуа уверенно вернулся после тяжелых травм, но игнорировать яркие выступления Лунина на протяжении сезона также невозможно. Реал отпустит кого-то из киперов только в случае личного запроса на трансфер.

Если Куртуа вряд ли рассматривает побег с Бернабеу, то для Лунина такой сценарий вполне вероятен. Украинец имеет достаточно статусных "ухажеров" и до сих пор не продлил контракт, который заканчивается уже через год.

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