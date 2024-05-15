Барселона столкнулась с жесткой критикой со стороны фанатов из-за своего проекта, направленного на сбор средств для реконструкции Камп Ноу.

Как сообщает El Confidencial, проект Memorabilia предусматривал продажу различных предметов, связанных со стадионом, включая куски травы, сетки для ворот, баннеры, а также футболки и бутсы с подписями Лео Месси и других легендарных игроков.

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Фанаты Барсы могли забронировать эти предметы по цене от 99 до 299 евро. Президент клуба Жоан Лапорта также заявил, что хотел бы забрать фрагмент Камп Ноу домой и тоже забронировал свое место.

Однако многие из 4000 болельщиков, которые приобрели эти предметы, были разочарованы, когда получили их. В социальных сетях появились фотографии и видео, на которых показано сиденья загрязненные жевательной резинкой и пылью. Некоторые фанаты даже жаловались, что на их сиденьях "было дерьмо". Кроме того, некоторые фанаты получили сиденья, которые не были их, поэтому им пришлось снова обращаться в клуб, чтобы исправить ошибку.

Важно отметить, что этот скандал возник на фоне того, что Барселона готовится к возвращению на Камп Ноу после реконструкции. Клуб изначально планировал отметить 125-летие клуба 29 ноября матчем на обновленном стадионе, но из-за задержек со строительством теперь планируется сыграть первый матч 15 декабря.

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