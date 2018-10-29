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Жеваго: У Ворсклы свои намерения на выход в плей-офф Лиги Европы

27 октября 10:40 96 Читати українською
Жеваго: У Ворсклы свои намерения на выход в плей-офф Лиги Европы
Константин Жеваго / Фото из соцсетей

Президент Ворсклы Константин Жеваго поделился эмоциями после матча ЛЕ против Карабаха (1:0), и рассказал о перспективах команды в турнире.

"Я горжусь Ворсклой и Полтавщиной. Нам удалось не только заработать свои первые очки в групповом раунде Лиги Европы, но и получить зачетные баллы для Украины в таблицу коэффициентов.

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После матча в раздевалке мы поздравили друг друга, ведь эта победа была очень важна для Ворсклы. А что касается перспектив в группе, то надежды должны быть у каждого. У нас свои намерения по борьбе за выход в плей-офф турнира", – цитирует Жеваго издание Команда 1.

Наступний матч Ворскла проведе в рамках УПЛ проти Олімпіка. Поєдинок відбудеться 28 жовтня, початок о 19:30.

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Карабах - Ворскла: Четверг 25 октября 2018

Карабах
Матч окончен
0 : 1
Ворскла
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Ворскла Ворскла Лига Европы Карабах - Ворскла Костянтин Жеваго
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