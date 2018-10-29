Надія на помилку Циганика: шанси Шахтаря, Динамо та Ворскли на єврокубкову весну

Українські клуби дійшли до екватора групового етапу єврокубків. "Футбол 24" розглядає шанси Шахтаря, Динамо та Ворскли на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Наприкінці вересня ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик у ефірі шоу "ТаТоТаКе" поділився думкою, що єврокубкової весни в Україні не буде. З огляду на невдалий старт наших команд у Лізі чемпіонів та Лізі Європи слова Циганика були цілком логічними. Подивимося, чи змінилося щось на екваторі групового етапу єврокубків.

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Розпочнемо з донецького Шахтаря, позаяк це єдиний представник УПЛ у Лізі чемпіонів. В активі "гірників" дві нічиї (2:2 вдома з Хоффенхаймом та аналогічний результат у Ліоні) та розгромна поразка від Манчестер Сіті.

У матчі проти німецької команди підопічні Фонсеки врятували нічию, а от з французами Шахтар міг діяти вдаліше – розтратити перевагу у 2 м'ячі за декілька хвилин неприпустимо. Матч проти "містян" взагалі можна не враховувати – де Брюйне та Ко "роздягнули" донеччан, яким явно бракувало травмованих Тайсона та Марлоса.

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Поглянемо у турнірну таблицю:

У 4 турі Шахтар зіграє на виїзді з Манчестер Сіті. Розраховувати на нічию не доводиться – Гвардіола захоче якнайшвидше вирішити питання виходу в плей-офф, адже незабаром його команду чекає вельми насичений графік. Буде чудово, якщо Ліон та Гоффенхайм знову розпишуть нічию – тоді "гірники" опиняться на дні таблиці, але зможуть боротися навіть за плей-офф ЛЧ. За такого розвитку подій підопічні Фонсеки мають обіграти і Ліон, і Гоффенхайм, та сподіватися, що Сіті не подарує нікому з них навіть нічиєї.

У гіршому випадку Шахтар боротиметься за Лігу Європи, головне – аби ніхто з гравців не травмувався. Новачки Шахтаря ще не досягли єврокубкового рівня, і без своїх "старожилів" Фонсека буде безсилим.

Київське Динамо теж стартувало у Лізі Європи із двох матчів по 2:2. З Астаною в Києві підопічні Хацкевича втратили перемогу на останній хвилині, а в Чехії, як і Шахтар в Ліоні, розтринькали перевагу у 2 м'ячі. У матчі з Ренном гру Динамо цілком можна охарактеризувати як "ніяку", але приємні враження подарувала перемога попри чисельну меншість – респект Буяльському.

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Таблиця групи Динамо виглядає наступним чином:

Наразі надія є, хоча кияни легко могли б перебувати на вершині із 9 заліковими балами в активі. Втім, якби Динамо не створювало собі проблем, куди б фармацевти поділи "Валідол"? У втраті очок винні самі футболісти "біло-синіх", їхні суперники не показали нічого дивовижного. Динамо легко має здобувати путівку у плей-офф, інакше фанати столичного клубу їх просто не зрозуміють.

А от вихід у плей-офф Ліги Європи полтавської Ворскли буде більшим чудом, ніж приїзд в Україну Златана Ібрагімовіча, причому в друголійговий Минай. Але чисто теоретично підопічні Сачка можуть видати і таке завдяки виїзній перемозі над Карабахом. Звитяга полтавчанам далася чисто випадково – голкіпера Карабаха настільки здивував перехід Ворсклою середини поля, що він впав у заціпеніння та не зреагував на удар Кулача з далекої відстані.

Втім, треба відзначити і українського форварда – Владислав тверезо розумів, що шансів підійти до воріт суперника в нього менше, ніж в Полтави стати футбольним центром України, тому наважився на удар, який приніс Ворсклі першу перемогу у груповому раунді Ліги Європи.

У таблиці Ворскла зараз на 3 місці:

Якби полтавці не втратили перемогу над Бенфікою, ми б зараз цілком серйозно розглядали підопічних Сачка як претендента на вихід у плей-офф. Звісно, теоретично шанси є – ще одна перемога над Карабахом, нічия в Полтаві у грі з Арсеналом та бодай очко у визному матчі проти Спорітнга. Крім того, Спортінгу треба програти Карабаху та Арсеналу що наразі виглядає малоймовірним.

Варто відзначити позитивні моменти у грі Ворскли: "майже перемога" проти Спортінга, два голи у ворота Арсенала, колосальне терпіння в матчі з Карабахом. Можливо, якби полтавцям випала слабша група, ми б могли розділити з ними радість виходу в плей-офф. Хоча, чому б нам не посподіватися на чудо?

Після трьох турів можемо вірити у єврокубкову весну в Україні, принаймні Шахтар та Динамо цілком на це претендують на плей-офф. Ігор Циганик зарекомендував себе як класний прогнозист, але в цьому випадку ведучий "Профутболу" сам мріє про програш.

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