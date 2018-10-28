Жеваго: У Ворскли свої наміри щодо боротьби за вихід в плей-офф Ліги Європи

Президент Ворскли Костянтин Жеваго поділився емоціями після матчу ЛЄ проти Карабаху (1:0), та розповів про перспективи команди у турнірі.

"Я пишаюся Ворсклою і Полтавщиною. Нам вдалося не тільки заробити свої перші очки в груповому раунді Ліги Європи, а й здобути залікові бали для України в таблицю коефіцієнтів.

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Після матчу в роздягальні ми привітали один одного, адже ця перемога була дуже важлива для Ворскли. А що стосується перспектив в групі, то надії повинні бути у кожного. Ми маємо свої наміри щодо боротьби за вихід в плей-офф турніру", – цитує Жеваго видання Команда 1.

Наступний матч Ворскла проведе в рамках УПЛ проти Олімпіка. Поєдинок відбудеться 28 жовтня, початок о 19:30.

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