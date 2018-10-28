toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Жеваго: У Ворскли свої наміри щодо боротьби за вихід в плей-офф Ліги Європи

27 жовтня 10:40 278 Читать на русском
Жеваго: У Ворскли свої наміри щодо боротьби за вихід в плей-офф Ліги Європи
Костянтин Жеваго / Фото з соцмереж

Президент Ворскли Костянтин Жеваго поділився емоціями після матчу ЛЄ проти Карабаху (1:0), та розповів про перспективи команди у турнірі.

"Я пишаюся Ворсклою і Полтавщиною. Нам вдалося не тільки заробити свої перші очки в груповому раунді Ліги Європи, а й здобути залікові бали для України в таблицю коефіцієнтів.

Ахметов з величезним відривом очолив рейтинг найбагатших українців у 2018 році, брати Суркіси – за межами двадцятки

Після матчу в роздягальні ми привітали один одного, адже ця перемога була дуже важлива для Ворскли. А що стосується перспектив в групі, то надії повинні бути у кожного. Ми маємо свої наміри щодо боротьби за вихід в плей-офф турніру", – цитує Жеваго видання Команда 1.

Наступний матч Ворскла проведе в рамках УПЛ проти Олімпіка. Поєдинок відбудеться 28 жовтня, початок о 19:30.

Надія на помилку Циганика: шанси Шахтаря, Динамо та Ворскли на єврокубкову весну

Ліга Європи3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четвер 25 жовтня 2018

Карабах
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ворскла Ворскла Ліга Європи Карабах - Ворскла Костянтин Жеваго
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
38
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук