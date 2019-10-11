Жервиньо подписал новый контракт с Пармой

Нападающий Пармы Жервиньо решил продолжить свои выступления в составе итальянского клуба.

Ивуарийский нападающий подписал новый контракт с Пармой. Новое соглашение рассчитано до лета 2022-го года, сообщает пресс-служба клуба.

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Добавим, что Жервиньо выступает за "крестоносцев" с 2018 года. Прошлым летом нападающим интересовались несколько клубов, но ивуариец решил остаться в Парме.

В нынешнем сезоне Жервиньо сыграл 8 матчей в чемпионате и Кубке Италии, в которых отличился 3 голами и 2 результативными передачами.

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