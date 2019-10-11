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Жервінью підписав новий контракт з Пармою

19:52 152 Читать на русском
Жервінью підписав новий контракт з Пармою
Жервінью (ліворуч) / фото: ФК Парма

Нападник Парми Жервінью вирішив продовжити свої виступи у складі італійського клубу.

Івуарійський нападник підписав новий контракт з Пармою. Нова угода розрахована до літа 2022-го року, повідомляє прес-служба клубу.

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Додамо, що Жервінью виступає за "хрестоносців" з 2018 року. Минулого літа нападником цікавилися кілька клубів, але івуарієць вирішив залишитися в Пармі.

У нинішньому сезоні Жервінью відіграв 8 матчів в чемпіонаті та Кубку Італії, в яких відзначився 3 голами і 2 результативними передачами.

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Теги
Італія Жервінью Жервінью Парма Парма
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