"Жерсону нет прощения": Анкарагюджю принял решение относительно скандального форварда Динамо

Нападающий Анкарагюджю Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому Динамо, ожидает решения турецкого клуба после драки с одноклубником.

"Родригесу нет прощения. Вполне вероятно, что сегодня мы поддержим решение совета директоров и разорвем с ним контракт. Мы продолжаем переговоры, но сегодня примем окончательное решение. Окончательное решение на 90% будет таким же, как и совета директоров – футболист покинет клуб.

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Состоялась несправедлива ситуация, мы не можем игнорировать ее, потому что успех Анкарагюджю является нашим приоритетом. Это не должно остаться без ответа", – отметил пресс-секретарь Анкарагюджю Исмаил Атасой в комментарии Ajansspor.

Напомним, Жерсон подрался с капитаном Анкарагюджю, из-за чего клуб отстранил его от соревнований и стремится разорвать контракт в одностороннем порядке. В общем, 25-летний форвард успел провести 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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