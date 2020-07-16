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"Жерсону нема пробачення": Анкарагюджю прийняв рішення щодо скандального форварда Динамо

18:21 - Читать на русском
"Жерсону нема пробачення": Анкарагюджю прийняв рішення щодо скандального форварда Динамо
Жерсон Родрігес / фото ФК Анкарагюджю

Нападник Анкарагюджю Жерсон Родрігес, права на якого належать київському Динамо, очікує на рішення турецького клубу після бійки з одноклубником.

"Родрігесу нема пробачення. Цілком ймовірно, що сьогодні ми підтримаємо рішення ради директорів і розірвемо з ним контракт. Ми продовжуємо переговори, але сьогодні приймемо остаточне рішення. Остаточне рішення на 90% буде таким самим, як і ради директорів – футболіст покине клуб.

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Відбулася несправедлива ситуація, ми не можемо ігнорувати її, тому що успіх Анкарагюджю є нашим пріоритетом. Це не повинно залишитися без відповіді", – зазначив прес-секретар Анкарагюджю Ісмаїл Атасой у коментарі Ajansspor.

Нагадаємо, Жерсон побився з капітаном Анкарагюджю, через що клуб відсторонив його від змагань і прагне розірвати контракт в односторонньому порядку. Загалом, 25-річний форвард встиг провести 11 матчів у чемпіонаті Туреччини, в яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

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Теги
Жерсон Жерсон Родрігес Анкарагюджю Анкарагюджю Динамо Динамо Туреччина Трансфери Динамо Київ
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