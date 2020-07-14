Жерсон после драки с капитаном получит последний шанс – Анкарагюджю поставил ультиматум форварду, принадлежащему Динамо

Форвард Анкарагюджю Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, еще может сыграть в матчах чемпионата Турции нынешнего сезона.

Жерсон Родригес может снова вернуться в состав Анкарагюджю, откуда был исключен за драку с одноклубником, сообщает Angaranin Sesi.

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Издание утверждает, что в команде есть проблемы с линией атаки перед решающими матчами сезона, поэтому руководство клуба хочет, чтобы Родригес попросил прощения у капитана Анте Кулушича, с которым у него была драка.

Анкарагюджю предстоит провести важный матч против Антальяспора в 33-м туре чемпионата Турции. За два тура до конца первенства клуб Родригеса идет последним, отставая на три очка от места, которое позволяет сохранить прописку в Суперлиге.

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