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Жерсон Родригес заинтересовал еще один гранд – на него уже охотятся Галатасарай и Монако

14:05 - Читати українською
Жерсон Родригес заинтересовал еще один гранд – на него уже охотятся Галатасарай и Монако
Жерсон Родригес / Fanatik

Форвард турецкого Анкарагюджю Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому Динамо, попал в сферу интересов еще одного знаменитого клуба.

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Представители стамбульцев уже выходили на агентов Родригеса, чтобы узнать о его планах на будущее. Форвард до конца сезона будет играть в аренде за Анкарагюджю, а его контракт с Динамо действует до лета 2024 года. Возвращение Жерсона в Динамо выглядит маловероятным. Вместо этого он может оказаться в другом клубе. Ранее им интересовались Галатасарай и Монако.

В нынешнем сезоне Жерсон Родригес провел за Анкарагюджю 10 матчей, в которых забил 5 мячей.

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