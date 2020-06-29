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Жерсон Родрігес зацікавив ще один гранд – на нього вже полюють Галатасарай і Монако

14:00 - Читать на русском
Жерсон Родрігес зацікавив ще один гранд – на нього вже полюють Галатасарай і Монако
Жерсон Родрігес / Fanatik

Форвард турецького Анкарагюджю Жерсон Родрігес, права на якого належать київському Динамо, потрапив до сфери зацікавлень ще одного знаменитого клубу.

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Представники стамбульців вже виходили на агентів Родрігеса, щоб дізнатися про його плани на майбутнє. Форвард до кінця сезону гратиме в оренді за Анкарагюджю, а його контракт із Динамо чинний до літа 2024 року. Повернення Жерсона в Динамо виглядає малоймовірним. Натомість він може опинитися в іншому клубі. Раніше ним цікавились Галатасарай і Монако.

У нинішньому сезоні Жерсон Родрігес провів за Анкарагюджю 10 матчів, у яких забив 5 м'ячів.

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