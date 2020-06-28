Жерсон Родригес зажег в Турции – очередной гол и удаление в матче против претендента на чемпионство

Анкарагюджю сыграл вничью с Трабзонспором в 29-м туре турецкой Суперлиги. Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, забил гол и получил красную карточку.

Чемпионат Турцмм, 29 тур

Трабзонспорт – Анкарагюджю – 1:1

Голы: Серлот, 3 – Жерсон Родригес, 63 (пен)

Удаление: Жерсон Родригес, 82

Трабзонспор, который после 28-ми туров занимал второе место в чемпионате, принимал аутсайдера Анкарагюджю. Уже дебюте хозяева вышли вперед – Серлот расстрелял ворота метров с 5-ти. Во втором тайме столичная команда отыгралась. Жерсон Родригес реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Это уже 5-й гол 25-летнего люксембуржца в 10-ти матчах. Также в его активе 2 ассиста.

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Правда, арендованный у Динамо форвард отличился и со знаком "минус". На 82-й минуте Жерсон получил вторую желтую карточку и был удален за фол в центре поля. В следующем поединке против Аланьяспора Родригес не сыграет.

К слову, Трабзонспор после этого осечки с аутсайдером упустил шанс выйти в лидеры и рискует отпустить Башакшехир. Анкарагюджю все еще в зоне вылета – отставание от спасительной зоны составляет 3 пункта.

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Видео гола Жерсона:

Видео удаления Жерсона: