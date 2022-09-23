Турция расписала ничью с Люксембургом (3:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Турция не смогла продолжить свою безупречную серию в Лиге наций. До встречи с Люксембургом команда Штефана Кунца выиграла все матчи группы, не пропустив ни одного мяча.

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Однако в отчетном поединке к победе ближе были "Красные львы". Подопечные Люка Хольца трижды выходили вперед, но каждый раз пропускали в ответ. Один из мячей забил Жерсон Родригес, права на которого до сих пор принадлежат Динамо. Турков от поражения спас шедевральный удар Юксека.

В конце концов, даже ничья стала сенсацией. Люксембург не достигал таких результатов с командами подобного уровня более 4 лет, когда в мае 2018-го разошелся миром с Сенегалом.