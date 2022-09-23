Лига наций: Беларусь гарантированно останется на дне, гол Жерсона не остановил Турцию, которая досрочно выиграла группу
Состоялись очередные матчи 5-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионах С и D. Результаты - в этой новости на "Футбол 24".
Лига С, группа 1
Турция – Люксембург – 3:3
Голы: Ундер, 16 (п), Шано, 39 (авт), Юксек, 87– Марвин, 9, Синани, 37, Жерсон, 69
Литва – Фарерские острова – 1:1
Голы: Сливка, 44 – Андреасен, 22
Лига С, группа 3
Словакия – Азербайджан – 1:2
Голы: Йирка, 90+3 – Дадашов, 44, Хагверди, 90+5
Лига D, группа 1
Лихтенштейн – Андорра – 0:2
Голы: Росас, 4, Сервос, 81
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В группе 1 Турция на глазах у собственных болельщиков надеялась оформить досрочное первое место в квартете. Однако Люксембург изо всех сил пытался создать сенсацию. Один из голов завил бывший игрок Динамо Жерсон Родригес. В конце концов, матч завершился вничью, которая вывела Турцию в Лигу В. В параллельном матче Фарерские острова удержали ничью и отправили Литву в плей-аут.
В группе 3 Азербайджан обыграл Словакию и не оставил Беларуси шансов покинуть дно турнирной таблицы.