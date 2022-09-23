Туреччина розписала нічию з Люксембургом (3:3) у матчі 5-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Туреччина не змогла продовжити свою бездоганну серію в Лізі націй. До зустрічі з Люксембургом команда Штефана Кунца виграла усі матчі групи, не пропустивши жодного м'яча.

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Однак у звітному поєдинку до перемоги ближчими були "Червоні леви". Підопічні Люка Хольца тричі виходили вперед, але кожного разу пропускали у відповідь. Один із м'ячів забив Жерсон Родрігес, права на якого досі належать Динамо. Турків від поразки врятував шедевральний удар Юксека.

Зрештою, навіть нічия стала сенсацією. Люксембур не досягав таких результатів з командами подібного рівна понад 4 роки, коли у травні 2018-го розійшовся миром із Сенегалом.