"Английская Премьер-лига была бы идеальной для меня. Я создан для этого. Впрочем, пока я доволен Динамо. Пока мой агент не даст зеленый свет на переход, я останусь здесь.

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Новый клуб должен захотеть подписать меня, предложить мне и моей семье перспективу. Если появится хорошее предложение, мы должны рассмотреть его", – заявил Жерсон в комментарии Luxemburger Wort.

Напомним, контракт люксембуржца с Динамо рассчитан до лета 2024-го. В прошлом сезоне он провел 38 матчей, отличился 7 голами и 4 ассистами.

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