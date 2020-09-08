"Я не согласен с тем, что различные СМИ в Люксембурге писали – что меня выгнали из клуба. Это явная дезинформация, и я больше не буду с этим мириться. Я больше никогда не буду отвечать на вопросы таких журналистов.

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Прощание с турецким клубом было мирным. Но вы должны знать, что Анкарагюджю не смог выплатить Динамо половину арендной суммы, которая составила 600 тысяч евро. Там просто несерьезный клуб, который уже получил ряд сообщений от ФИФА. Конфликт с моим одноклубником был использован как предлог для прекращения сотрудничества. Это был не более чем аргумент, поскольку такие вещи на самом деле регулярно встречаются на тренировках", – цитирует Родригеса Tageblatt.lu.

Напомним, зимой Динамо отправило Жерсона в Анкарагюджю на правах аренды. В чемпионате Турции Родригес провел 11 матчей, в которых отметился 6-ю голами и двумя ассистами.

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