"Я не згоден з тим, що різні ЗМІ в Люксембурзі писали – що мене вигнали з клубу. Це явна дезінформація, і я більше не буду з цим миритися. Я більше ніколи не буду відповідати на питання таких журналістів.

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Прощання з турецьким клубом було мирним. Але ви повинні знати, що Анкарагюджю не зміг виплатити Динамо половину орендної суми, яка становила 600 тисяч євро. Там просто несерйозний клуб, який вже отримав ряд повідомлень від ФІФА. Конфлікт з моїм одноклубником був використаний як привід для припинення співпраці. Це був не більше ніж аргумент, позаяк такі речі насправді регулярно зустрічаються на тренуваннях", – цитує Родрігеса Tageblatt.lu.

Нагадаємо, взимку Динамо відправило Жерсона у Анкарагюджю на правах оренди. У чемпіонаті Туреччини Родрігес провів 11 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та двома асистами.

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