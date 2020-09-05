Лига наций: Армения уступила Северной Македонии – героем стал игрок Наполи, Гибралтар победил впервые за два года
Первый тур Лиги наций 2020/21 продолжился в субботу. Читайте отчет о матчах во всех дивизионах на "Футбол 24".
Лига наций 2020/21, 1 тур
Группа А2
Исландия – Англия – старт в 19:00
Дания – Бельгия – старт в 21:45
Группа А3
Португалия – Хорватия – старт в 21:45
Швеция – Франция – старт в 21:45
Группа С1
Кипр – Черногория – старт в 19:00
Азербайджан – Люксембург – старт в 19:00
Группа С2
Северная Македония – Армения – 2:1
Голы: Алиоски, 5 (пен), Несторовски, 38 (пен) – Барсегян, 90+4 (пен)
Эстония – Грузия – старт в 19:00
Группа D2
Гибралтар – Сан-Марино – 1:0
Гол: Торилья, 42
Армения на выезде уступила Северной Македонии. Героем встречи стал Элиф Эльмас – хавбек Наполи в первом тайме заработал два пенальти. Алиоски и Несторовски реализовали 11-метровые и принесли балканцам 3 очка. Гости после перерыва имели ощутимое преимущество, отыграли один мяч, но спасти игру не сумели.
Гибралтар отпраздновал первую победу за 2 года – в последний раз молодая сборная победила осенью 2018-го. И также в Лиге наций. Вообще Гибралтар на официальном уровне пока что выигрывает только в этом турнире. В предыдущем розыгрыше одолел Лихтенштейн и Армению, а сегодня оказался сильнее Сан-Марино.
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