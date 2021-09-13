Свой первый гол за французский клуб Жерсон Родригес запомнит надолго.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес, ныне защищающий цвета Труа, почувствовал на себе вкус триумфа во французском первенстве. Люксембуржец открыл счет своим голам за шампанский клуб уже в первом же поединке.

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Жерсон забил в ворота Метца на 50-й минуте, выведя свою команду вперед. Под конец матча Труа забил второй и одержал первую победу в сезоне.

Команда осталась довольна своим триумфом, игроки после матча тепло приветствовали друг друга в раздевалке, а собравшись вместе спели "песню победителя", устроив емоциний концерт. Родригес не отставал от остальных на этом "празднике жизни" и исполнил имровизовану партию барабанщика.

Напомним, Родригес выступает за Труа на правах аренды, контракт 26-летнего футболиста принадлежит киевскому Динамо. После 5-ти туров Лиги 1 Труа расположился на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 4 очка.

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