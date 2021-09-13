Нападник Динамо Жерсон Родрігес, який нині захищає кольори Труа, відчув на собі смак тріумфу у французькій першості. Люксембуржець відкрив лік своїм голам за шампанський клуб вже у першому ж поєдинку.

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Жерсон забив у ворота Метца на 50-й хвилині, вивівши свою команду вперед. Під кінець матчу Труа забив вдруге і здобув першу перемогу в сезоні.

Команда залишилась задоволена своїм тріумфом, гравці після матчу тепло вітали один одного у роздягальні, а зібравшись разом заспівали "пісню переможця", влаштувавши емоціний концерт. Родрігес не пас задніх на цьому "святі життя" і виконав імровізовану партію барабанщика.

Нагадаємо, Родрігес виступає за Труа на правах оренди, контракт 26-річного футболіста належить київському Динамо. Після 5-ти турів Ліги 1 Труа розташувався на 13-й сходинці турнірної таблиці, набравши 4 очки.

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