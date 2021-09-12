Форвард Труа Жерсон Родригес уже с первого матча оправдывает свою аренду французским клубом.

Жерсон Родригес голом помог Труа на выезде одолеть Метц (2:0), для люксембургского форварда это был дебютный матч за французский клуб.

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Партнер форварда Динамо ювелирным пасом нашел Жерсона в штрафной соперника, а сам нападающий в прыжке расстрелял ворота Метца.

Напомним, Родригес выступает за Труа на правах аренды, контракт 26-летнего футболиста принадлежит киевскому Динамо. После 5-ти туров Лиги 1 Труа расположился на 14-й строчке турнирной таблицы.

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