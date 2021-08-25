Нападающий Динамо Жерсон Родригес будет традиционно помогать своей национальной команде.

Тренер сборной Люксембурга вызвал в национальную команду Жерсона Родригеса, сообщает официальный сайт Динамо.

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Легионер киевского клуба сможет помочь своей сборной в матчах отбора на чемпионат мира-2022 против Азербайджана (1 сентября) и Сербии (4 сентября). А закрепить потенциальных успех команда Люксембурга сможет спаррингом с Катаром (8 сентября).

В прошлом сезоне УПЛ Родригес провел 22 матча, в которых отметился 4-мя голами.

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