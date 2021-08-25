Жерсон отримав виклик у збірну Люксембургу на матчі відбору до ЧС-2022
Нападник Динамо Жерсон Родрігес традиційно допомагатиме своїй національній команді.
Тренер збірної Люксембургу викликав до лав національної команди Жерсона Родрігеса, повідомляє офіційний сайт Динамо.
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Легіонер київського клубу зможе допомогти своїй збірній у матчах відбору на чемпіонат світу-2022 проти Азербайджану (1 вересня) та Сербії (4 вересня). А закріпити потенційних успіх команда Люксембургу зможе спарингом з Катаром (8 вересня).
У минулому сезоні УПЛ Родрігес провів 22 матчі, в яких відзначився 4-ма голами.
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